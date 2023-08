عزز نادي الهلال صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع الثلاثي محمد التاورغي وعزو المريمي وحامد الثلبة.

وتسعى إدارة نادي الهلال بدخولها لسوق انتقال اللاعبين بشكل كبير، لإظهار الفريق المقبل على المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بصورة جيدة، حيث يفتتح أزرق وأبيض مدينة بنغازي مشاركته الأفريقية منتصف الشهر المقبل بمواجهة “كاكا مينغا” الكيني.

