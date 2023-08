البطل الليبي يوسف الحصادي يتعادل مع بطل أوروبا البلغاري رإيفان تشيبارينوف في منافسات بطولة العالم للشطرنج

تعادل البطل الليبي يوسف الحصادي مع بطل أوروبا البلغاري رإيفان تشيبارينوف في منافسات بطولة العالم للشطرنج المقامة في أذربيجان.

ولفت البطل الليبي يوسف الحصادي أنظار الجميع بتعادله الثمين في الجولة الثانية أمام البطل العالمي البلغاري رإيفان تشيبارينوف والذي يعتبر من أفضل الشطرنجيين في القارة الأوروبية .

و بتعادل الحصادي أمام تشيبارينوف سجل البطل الليببي أول نصف نقطة للشطرنج الليبي في بطولة العالم

المصدر قناة ليبيا الأحرار

