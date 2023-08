الأهلي طرابلس يواجه غدا الأربعاء السد القطري ضمن الجولة الختامية من مرحلة مجموعات المسابقة العربية

يواجه فريق الأهلي طرابلس غدا الأربعاء فريق السد القطري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات بطولة كأس سلمان للأندية العربية المقامة حاليا بالسعودية

ويدخل فريق الأهلي طرابلس في مباراة الغد أمام السد القطري بخيار الفوز لضمان تأهله للدور الثاني من منافسات كأس سلمان للأندية العربية حيث يمتلك ممثل الكرة الليبية في المسابقة العربية نقطتين من تعادلين أمام الهلال السعودي و الوداد البيضاوي المغربي في حين يحل السد القطري في صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط

المصدر قناة ليبيا الأحرار

