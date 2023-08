تعاقدت إدارة نادي المدينة مع اللاعبين طارق الصيد و معتز بن حامد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم

ويأتي تعاقد إدارة نادي أبناء شارع المختار مع الصيد وبن حامد ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة لسد نواقص الفريق قبل انطلاق المسابقة القادمة بأمل لعب دور أكثر تنافسيا في الموسم المقبل المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر القادم

المصدر قناة ليبيا الأحرار

