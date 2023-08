يستعد المنتخب الوطني للقوة البدنية للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بالجزائر في شهر أكتوبر القادم

واختار مدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية طارق مخلوف 16لاعبا للدخول في معسكر تحضيري في منتصف شهر سبتمبر القادم سيتم من خلاله اختيار القائمة النهائية لعناصر المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الإفريقية التي ستقام نهاية شهر أكتوبر المقبل

المصدر قناة ليبيا الأحرار

