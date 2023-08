منتخب الكرة الطائرة يواصل تحضيراته بمدينة مصراتة للبطولة الأفريقية

يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تدريباته بمعسكره التحضيري بمدينة مصراتة تأهبا للمشاركة في بطولة أفريقيا التي ستقام بمصر في شهر سبتمبر القادم

ويخوض المنتخب الوطني بداية الأسبوع القادم معسكرا تحضيريا بالمغرب سيسعى من خلاله مدرب المنتخب الوطني التونسي غازي قوبعة لوضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى القاهرة لخوض معسكر قصير قبل انطلاق المنافسات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم عام 2026

