البطولة العربية.. الأهلي طرابلس يصطدم بالسد القطري

أخبار ليبيا 24

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس مواجهة صعبة أمام نظيره السد القطري، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات البطولة العربية التي تستضيفها السعودية.

وتقام مباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره السد القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر البطولة العربية.

ولم يتمكن فريق الأهلي طرابلس من تحقيق أي انتصار حتى الآن في المواجهتين السابقتين من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023. بعد تعادله مع كل من الهلال السعودي والوداد المغربي.

لذلك يملك الفريق الليبي نقطتين فقط، ولكنه على الرغم من ذلك يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية، بالتساوي مع الوداد في عدد النقاط وكذلك الأهداف المحرزة والمسجلة.

بينما فاجأ فريق السد القطري الجميع، بعدما نجح في تصدر المجموعة الثانية من دوري المجموعات في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، برصيد 4 نقاط.

وكان الفريق القطري قد نجح في مداواة جراحه في الجولة الثانية. بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الوداد المغربي في اللقاء الأول له بالمسابقة، وتمكن من تحقيق انتصار عريض على حساب الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا.