المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم مواجهته في تصفيات كأس أفريقيا في 6 سبتمبر المقبل بمواجهة غينيا الاستوائية بملعب شهداء بنينا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 سبتمبر موعد مباريات الجولة الأخيرة من منافسات تصفيات كأس أفريقيا المقامة بكوت ديفوار مطلع العام القادم؛ والذي يختتم فيها المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة غينيا الاستوائية بملعب شهداء بنينا.

ورغم تحديد الكاف موعد مباراة المنتخب الوطني وغينيا الاستوائية مازال اتحاد الكرة لم يعلن عن الاسم الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني في الاستحقاق الأفريقي الأخير بعد الاستغناء عن المدرب السابق حمدي بطاو بسبب سوء النتائج في التصفيات الأفريقية.

هذا وفقد منتخبنا الوطني لكرة القدم أمل التأهل لكأس أفريقيا بحلوله في المركز الأخير رفقة منتخبات المجموعة العاشرة قبل الجولة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط من خمس مباريات.

