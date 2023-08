توج نادي السويحلي لفئة الأواسط بكأس منطقة مصراتة للكرة الطائرة بفوزه على جاره السويحلي في النهائي 3-1.

وأنهى الاتحاد المصراتي الشوط الأول متفوقا على السويحلي بـ25-21 وعادل السويحلي النتيجة بالفوز في الشوط الثاني بـ25-16 وفي الشوط الثالث عاد الاتحاد المصراتي للفوز بـ25-22 وحقق الاتحاد المصراتي الفوز في الشوط الأخير بـ25-21.

