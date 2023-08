تحتضن قاعة 17 فبراير يومي الخميس والجمعة بطولة المنطقة الغربية بمشاركة 74 رياضيا يمثلون 7 أندية على مستوى المنطقة الغربية.

الأندية التي تشارك في البطولة هي وسعاية إبدريري واتحاد الشرطة والسويحلي إلى جانب نوادي الظهرة وأبوسليم ونجوم قرقاش والشموع.

هذا ويسعى اتحاد رفع الأثقال من خلال تنظيم بطولات المناطق إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني تأهبا للاستحقاقات القادمة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

