حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السادس من سبتمبر موعدا لمبارة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أفريقيا.

منتخبنا الوطني الذي فقد فرصه التأهل للعرس الأفريقي سيستضيف خصمه الغيني الاستوائي بملعب بنينا مطلع الشهر المقبل، ورغم تحديد كاف موعدا للمباراة إلا أن اتحاد الكرة لم يكلف حتى الآن مدربا جديدا لفرسان المتوسط لخلافة المدرب السابق حمدي بطاو.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post شهر على مواجهة غينينا الاستوائية ومنتخبنا بلا مدرب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار