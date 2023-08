موسم كرة القدم في ليبيا انطلق مبكرا، صفقات هنا وهناك وترقب لما ستحمله الساعات القادمة للفرق الكبيرة للظهور بالشكل الأمثل في الموسم الجديد .

بطل ليبيا الأهلي طرابلس المستعد لدوري أبطال إفريقيا عزز صفوفه بضم هداف سداسي الموسم الماضي أحمد كراوع وللثنائي التونسي الهدلي والحباسي وقبل ذلك ضم المدافع الرواندي ثيري مينزي ولاعب الوسط ومواطنه موغيشا بالإضافة لصفقة مدافع الأولمبي عبد العزيز الصويعي .

تحرك وصيف النسخة الماضية من دورينا الأهلي بنغازي كان مميزا أيضا لما ينتظر الفريق محليا وأفريقيا بدوري الأبطال ، فبعد تجديد عقود أبرز نجومه كالوحيشي والترهوني ضم الفريق أكثر من اسم محلي بارز ، كصهيب بن سليمان وطلحة رزق وداقو ومن ثم خطف قائد غريمه فريق النصر مفتاح طقطق في واحدة من أهم صفقات الفريق، كما أكملت اللجنة التسيرية بالنادي إجراءات تسجيل محترفين اثنين، هما المدافع الأوغندي ريتشارد كاساغا ولاعب الوسط الغاني ريتشارد بوادو .

الهلال ثالث الترتيب وممثل ليبيا في الكونفدرالية نجح في المحافظة على قوام تشكيلته مع بعض التدعيمات، آخر هذه التدعيمات عزو المريمي ومحمد التاورغي ومدافع الأهلي بنغازي حامد الثلبة ، وكأن أزرق بنغازي يبحث عن تألق أفريقي ينقل به نجاحه المحلي للواجهة القارية .

ممثل ليبيا الثاني بالكونفدرالية فريق أبوسليم بدأ الميركاتو بالتعاقد مع لاعب الوسط محمد الكستا مع ارتباط اسمه بأكثر من لاعب محلي مهم قد يعلن عنه في اليومين القادمين قبل بداية مشواره في الكونفدرالية .

فريق النصر بدأ فترة الانتقالات بصفقة بدر حسن والثنائي محمد الشتيوي والموهبة محمود الشلوي بالإضافة للاعب التعاون نصري التاورغي

يبقى فقط فريق الاتحاد الذي لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن عن أي اسم جديد رغم بعض التسريبات التي أشارت إلى تجديده عقود ركائز الفريق وارتباطه بأكثر من اسم بارز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post ميركاتو ساخن يسبق انطلاق الموسم الجديد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار