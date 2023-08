النصر يتعاقد مع اللاعب جعفر جبودة قادما من الأولمبي بصفقة انتقال حر

تعاقد نادي النصر مع اللاعب جعفر جبودة قادما من فريق الأولمبي بصفقة انتقال حر.

وتواصل إدارة نادي النصر تدعيم الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر القادم؛ فقد دعمت الفريق الأول لكرة القدم خلال سوق انتقال اللاعبين الحالي حتى الآن بستة لاعبين وهم جعفر جبودة وبدر حسن ومحمد الشتوي ومحمود الشلوي ونصري التاورغي والتونسي محمد الجويني.

