باشر فريق الأهلي بنغازي تدريباته بمقر النادي تأهبا لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري المقرر إقامتها منتصف الشهر الجاري.

وشهدت تدريبات الأهلي بنغازي التي قادها المدرب التونسي لسعد أدريدي حضور اللاعبين الجدد الذين تعاقد معاهم الفريق استعدادا للاستحقاقات القادمة، وهم الأوغندي ريتشارد كاساقا والغاني ريتشارد بوادو ومحمد جاد الله وأحمد فكرون وطلحة رزق.

