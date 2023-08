لجنة كرة القدم داخل الصالات تلزم أندية الممتاز بالمشاركة في الموسم الجديد

قررت لجنة كرة القدم داخل الصالات إلزامية مشاركة أندية الدوري الممتاز في منافسات الموسم الرياضي الجديد لكرة القدم داخل الصالات.

وراسلت لجنة كرة القدم داخل الصالات الاتحادات الفرعية بشأن مخاطبة الأندية الواقعة في نطاقها بقراراتها الأخيرة والتي تستوجب ضرورة مشاركة أندية الممتاز في الموسم الجديد، في حين ستكون مشاركة أندية دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة غير إلزامية في منافسات الموسم الرياضي 2023 -2024.

