يواصل فريق الهلال تحضيراته بمصر تأهبا لمواجهة فريق كاكامينجا الكيني منتصف الشهر الحالي ضمن منافسات تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الهلال تحضيرات مكثفة بقيادة المدرب المصري محمد عودة الذي يسعى لرفع العامل البدني والذهني للفريق قبل السفر إلى كينيا نهاية الأسبوع الجاري لمواجهة كاكامينجا الكيني الأسبوع المقبل ضمن ذهاب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

