تعاقد نادي الأخضر من اللاعبين التونسيين الصادق توج ومحمد بن عمار تحضيرا للموسم الجديد.

إدارة نادي الأخضر التي تسعى لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى دائرة المنافسة من جديد؛ نجحت في تجديد تعاقدها مع ركائز الموسم الماضي بطلب من المدرب التونسي الجديد أنس الباز؛ فقد جدد ثقتها مع المدافع علاء الفوني والحارسين جمال سلطان ومفتاح الدرسي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

