النصر الليبي يعلن تعاقده مع جعفر جبودة

أعلن نادي النصر، السبت، تعاقده رسميا مع متوسط الميدان جعفر جبودة قادما من الأولمبي.

ويعتبر جبودة من نجوم الموسم الماضي، وقدم مع أولمبي الزاوية أداء لافتا، وكان تحت منظار العديد من الأندية.

كان النصر أبرم العديد من الانتدابات؛ استعدادا للموسم الجديد أبرزها ضم نصر الدين التاورجي، قادما من التعاون، ومحمود الشلوي من دارنس، ومحمد الشتيوي، والتونسي محمد الجويني، وجدد عقود لاعبيه صلاح فكرون، وعلي سلامة.

وسعى النصر للظهور بشكل أفضل مما ظهر عليه الموسم الماضي؛ حيث خرج من سباق التأهل للمسابقات الأفريقية بعد حلوله خامسا في سداسي التتويج.