بوفون يعود لمنتخب إيطاليا من جديد

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أعلن جانلويجي بوفون حارس المرمى الدولي السابق، السبت، أنه تولّى منصبًا مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان اعتزاله.

وجرى تعيين بوفون رئيسًا للوفد الإيطالي، وسيعمل تحت قيادة روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال بوفون: “القميص الأزرق جزء من حياتي. سأضع نفسي تحت تصرف روبرتو مانشيني والمجموعة. أنا مع إيطاليا، ليست الجائزة هي المهمة بل الاستثمار والتضحيات”.

من جانبه، وصف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم انضمام بوفون للمنتخب بأنه يوم عظيم لإيطاليا.

وتُوِّج بوفون الذي يُعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ، مع منتخب بلاده بطلًا للعالم في 2006، كما أحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.

وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حاليًا في الدرجة الثانية، يُعد أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى حيث خاض 657 مباراة.

ويبقى أهم إنجازت بوفون قيادة منتخب إيطاليا إلى إحراز لقبه الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرِّب المحنَّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.

كما يحمل بوفون الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع إيطاليا التي ارتدى قميصها في 176 مباراة بين عامي 1997 و2018، كما تم استدعاؤه للمنتخب لخوض خمسة نهائيات لكأس العالم بين عامي 1998 و2014.