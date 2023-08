تعاقد نادي الصداقة مع المدرب ناصر الحضيري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد.

إدارة نادي الصداقة اختارت التعاقد مع المدرب الوطني ناصر الحضيري لامتلاكه خبرة مميزة في منافسات الدوري الممتاز.

حيث قدم الحضيري في الموسم الماضي موسما مميزا رفقة التعاون، إذ احتل صحبته المركز الـ6 رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد 24 نقطة.

