لجنة المسابقات تجري الثلاثاء القادم قرعة مرحلة تصفيات سباعي الصعود للدوري الممتاز

تجري لجة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم الثلاثاء القادم قرعة مرحلة تصفيات سباعي الصعود للدوري الممتاز.

وتضم القرعة الـ14 فريقا، تأهلت للمرحلة الأخيرة من المجموعات الخمس وهي فرق الترسانة والملعب الليبي والشموع بالإضافة إلى كل من البشائر والنصر زليتن والوطن وقد تأهلت من تصفيات المنقطة الغربية، في حين تأهل من تصفيات المنطقة الشرقية كل من المروج والبرانس ووفاق اجدابيا ونجوم اجدابيا والأنوار والبروق؛ بينما تأهل فريقا القرضابية والنهضة من المنطقة الجنوبية.

وستقسم الفرق الـ14 لمجموعتين مجموعة تضم فرق المجموعة الغربية مع فريق من المنطقة الجنوبية و المجموعة الأخرى تضم فرق المجموعة الشرقية مع فريق من المنطقة الجنوبية

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي الـ2023-2024.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

