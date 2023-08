التحدي يدعم صفوف فريق كرة القدم بـ4 لاعبين

تعاقد نادي التحدي مع أربعة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز.

وعزز نادي التحدي صفوفه بالتعاقد مع كل من رامي الطالب ومصعب الكيلاني وعمر أبوخريص ومحمد فتحي؛ حيث تأتي تعاقدات الفهود الجديدة سعيا من إدارة النادي لتقديم صورة مغايرة على ما قدمه الفريق في الموسم الماضي الذي احتل فيه أسود وأبيض مدينة بنغازي المركز قبل الأخير رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.

