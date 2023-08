منتخب الرماية يستعد للمشاركة في بطولة العالم منتصف الشهر الجاري

يستعد المنتخب الوطني للرماية للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام العاصمة الإذربيجانية باكوفي 16 من الشهر الجاري.

ويشارك المنتخب الوطني للرماية في منافسات بطولة العالم بثلاثة رماة في تخصص المسدس 10 أمتار وهم إبراهيم عامر ومحمد بن دلة وعبدالسميع إبراهيم، في حين يشارك المنتخب الوطني برام وحيد في تخصص السكيت فردي بالرامي مصطفى فرج.

هذا وتشهد بطولة العالم مشاركة واسعة حيث تشارك في النسخة الحالية 101 دولة يملثونهم 1249 راميا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

