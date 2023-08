مدنية بنغازي تستقبل اجتماع عمومية اتحاد الشراع والرياضات البحرية

استضافت مدينة بنغازي اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول لعام 2023 للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية والذي ناقش عدة مواضيع مهمة تخص اللعبة.

الاجتماع الذي حضره 21 عضوا من اللجنة العمومية للاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، ناقش الميزانية العامة للموسمين الحالي والماضي و آلية سير الأنشطة القادمة للاتحاد كما تطرق الاجتماع إلى دراسة بعض التعديلات التي تخص النظام الأساسي للعبة.

