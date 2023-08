الشلماني: النظام الأساسي للأولمبية الليبية يمنع اللجوء للمحاكم والجهات الحكومية

اعتبر الاتحاد الليبي لكرة القدم اللجوء للمحاكم العادية مخالفا للنظام الأساسي للفيفا ردا على طلب اللجنة الأولمبية الليبية بشأن تطورات قرار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وحكمها ببطلان انتخابات اتحاد الكرة.

رد اتحاد الكرة استند فيه على المادة الثانية والخمسين في النظام الأساسي للجنة الأولمبية اللبية والتي تنص على عدم اللجوء للمحاكم الإدارية والمدنية والهيئات الرقابية والجهات الحكومية كما اعتبر اتحاد الكرة السيد أنور الطشاني والسيد إبراهيم شاكة مدانين من محكمة استئناف طرابلس بسوء استعمال سلطتهما في ملفين منفصلين ، هذا وطالب اتحاد الكرة في بضرورة تغليب الصالح العام والتحقق لتجنب أي إجراء دولي.

المصدر: ليبيا الأحرار

