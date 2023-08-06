مباراتان وديتان لنادي الهلال الليبي في معسكر القاهرة

يواصل فريق الهلال الليبي تحضيراته المكثفه تحت إشراف المدير الفني المصري محمد عودة بمعسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويستعد الهلال لبدء منافسات الموسم الجديد بمواجهة كاكامينجا الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب موقع كووورة أن “الهيلاهوبا” سيخوض مباراة ودية مع التضامن الكويتي، الأربعاء المقبل، ثم سيواجه حرس الحدود المصري السبت التالي.

والتحق كافة اللاعبين بمعسكر الهلال باستثناء نجم الفريق فيصل البدري المتوقع وصوله إلى مصر اليوم الاثنين.

وكانت إدارة الهلال قد أبرمت عدة صفقات أبرزها المهاجم صاحب الخبرة الواسعة عزو المريمي، إضافة للمهاجم عامر التاورغي والمدافع محمد البرعصي، والمهاجم إيزي إيفيان وأحمد سعد والغاني كالفن إندوه.