نادي الصقور الليبي يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي الصقور الليبي، رسميا تعاقده مع المدرب المصري أحمد عبدالمنعم كشري، وذلك لتدريب الفريق الأول، على أن يشغل مواطنه، أحمد رجب مهمة المدرب المساعد.

وسبق لكشري وأن خاض تجربة تدريب منتخب جيبوتي عام 2008 لينتقل عام 2011 لتدريب اتحاد نبروه، ومنه إلى قطاع الناشئين بالأهلي المصري، وتنقل بين أندية أخرى كالنصر للتعدين وبلدية المحلة والترسانة وأسوان وإنبي والإنتاج الحربي، بحسب موقع كووورة.

وجاء اختيار الصقور للمدرسة المصرية بعد النجاح اللافت للمدرب محمد عودة مع الهلال، والمدرب مصطفى مرعي مع دارنس خلال الموسم الماضي.

ويسعى الصقور إلى تدعيم صفوفه بصفقات مميزة استعدادا للموسم الجديد.