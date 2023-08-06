كشف عن صفقتين.. مدرب الهلال : رفضت عرض كبير من الاتحاد الليبي

أكد محمد عودة، المدير الفني للهلال الليبي، استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

وقال محمد عودة في تصريحات عبر القناة الأولى: “أشعر بارتياح مع نادي الهلال الليبي ومنظومة النادي بالكامل ساعدتني في الموسم الماضي، كما أن النادي قام برفع قيمة عقدي”.

وأضاف: “تلقيت عرضا كبيرا من نادي الاتحاد الليبي بجانب عرضين من دوري القسم الأول في مصر، إلا أنني رفضتها”.

وتابع عودة: “الهلال الليبي كان في المركز قبل الأخير بعد مرور 5 جولات، لكنني اقتنعت بمشروع النادي وهناك حالة من الهدوء تعزز من فرصة النجاح مع الفريق، ولذلك حصلت على جائزة أفضل مدرب في الدوري الليبي”.

وعن استعدادات فريقه لخوض منافسات الكونفيدرالية الإفريقية، قال عودة: “سنقيم معسكرا للإعداد في مصر وأمامنا 15 يوما فقط من أجل الاستعداد لبدء مشوارنا”.

وختم: “نواجه صعوبة كبيرة خصوصا أن هناك لاعبين كبار انتهت عقودهم ورحلوا عن الفريق. سنتعاقد مع صفقتين من مصر وحددت أكثر من خيار للتعاقد معهما”.