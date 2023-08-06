نادي التعاون الليبي يضم مهاجم منتخب بوروندي

تعاقدت إدارة نادي التعاون الليبي، بشكل رسمي مع سعودي عبدالله، مهاجم منتخب بوروندي وذلك استعدادا للموسم الجديد .

وكشف التعاون عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، حيث قال: “بعد صولات وجولات في أدغال أفريقيا تم اقتناص القناص سعودي عبدالله، مهاجم منتخب بوروندي لتعزيز صفوف حاكم الوسطى.. لنرحب معا بلاعبنا سعودي”.

وأبرمت إدارة التعاون عدة صفقات مهمه أبرزها ضم المدافع محسن الاوجلي المتألق بالموسم الماضي مع الصداقة، والمهاجم علي رزق قادما من الهلال وأحمد إدريس من شباب الجبل وحارس المرمى رضوان توفيق من الأخضر، بحسب موقع كووورة.

وعلى مستوى اللاعبين الأجانب ضم نادي مدينة أجدابيا لاعب الارتكاز حسين بن يحيى، قادما من دارنس، ومهاجم منتخب بوروندي شعبان حسين من فريق كيغالي الرواندي.

وكان نادي السحارة قد أعطى الثقة للمدرب المصري مصطفى مرعي، ليقود دفة الفريق خلال الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت مع دارنس في الموسم الماضي.