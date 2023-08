ملعب النهر سيكون جاهزا منتصف سبتمبر المقبل

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال صيانة ملعب النهر في العاصمة طرابلس تسليم المشروع في الفترة المتفق عليها مسبقا وهي منتصف شهر سبتمبر المقبل، الشركة تواصل أعمالها اليومية التي تشمل جميع مرافق الملعب وتسابق الزمن من أجل إنهاء عملها وتسليم المشروع في المدة المحددة، وتشمل عملية الصيانة التي وصلت نسبة إنجازها إلى ما يقارب 83 في المائة أرضية الملعب، إلى جانب الإضاءة وأبواب دخول الجماهير والأبواب الرئيسية و المدرجات المغطاة التي تتسع لــ 5000 متفرج وغرفة تقنية الفيديو المساعد و قاعة كبار الزوار والمنصة الرئيسية وصالة المؤتمرات الصحفية.

