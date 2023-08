الهلال يستعد في القاهرة لملاقاة كاكاميغا الكيني في الكونفدرالية

يواصل فريق الهلال تدريباته اليومية في معسكره التحضيري في القاهرة قبل الدخول في مباريات تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية منتصف الشهر الجاري.

التدريبات التي يقودها المصري محمد عودة تتركز على الجانب البدني والتكتيكي قبل السفر إلى كينيا وخوض مباراة الذهاب أمام الفريق الكيني صاحب الضيافة، ويطمح الهلال لتسجيل بداية موفقة وتخطي الفريق الكيني وملاقاة فريق رايون سبورتس الرواندي في الدور القادم، وكان الهلال وصل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حلوله رابعا في ترتيب سداسي التتويج في الدوري الليبي لكرة القدم.

