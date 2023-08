لليوم الثاني على التوالي يتواصل البرنامج العملي لدورة مدربي كرة القدم التي تستضيفها مدينة طبرق بإشراف الأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية.

الدورة التي تختتم يوم الخميس المقبل تشهد مشاركة 30 متدربا و يتلقون فيها محاضرات نظرية وعملية يقدمها عدد من الأساتذة والخبراء في المجال الرياضي، الدورة تهدف إلى تطوير المدرب المحلي ومواكبة آخر التطورات التي يشهدها عالم كرة القدم.

المصدر ليبيا الأحرار

The post طبرق تستضيف دورة مدربي كرة القدم بمشاركة 30 متدربا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار