زوارة تحتضن نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفئة الأواسط

تختتم يوم الثلاثاء مباريات الدور الأول من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفئة الأواسط التي تحتضنها قاعة زوارة للألعاب الرياضة في الفترة من الــــ 9 إلى الــــ 13 من الشهر الجاري، النهائيات تشهد مشاركة فرق السويحلي والاتحاد والمروج والاتحاد المصراتي والنصر والهلال والنهضة و الجزيرة صاحب الضيافة، ويلتقي في اليوم الأخير من الدور الأول للبطولة الاتحاد مع المروج في المباراة الأولى، والاتحاد المصراتي يواجه النهضة في المباراة الثانية والنصر يلتقي السويحلي في المباراة الثالثة وتختتم مباريات الثلاثاء بلقاء الجزيرة مع الهلال.

