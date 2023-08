عبدالمنعم عون باق مع الأهلي بنغازي لموسم إضافي

نجت إدارة النادي الأهلي بنغازي في الإبقاء على المدرب التونسي “عبدالمنعم عون” على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة لموسم إضافي، المدرب التونسي قاد الفريق في الموسم المنقضي للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخ النادي وحل وصيفا لمسابقة الكأس بعدما خسر أمام الاتحاد، وتعاقدت إدارة النادي الأهلي بنغازي مع نخبة اللاعبين المحليين في الموسم الجديد من أجل الحفاظ على اللقب والنجاح على المستوى الإفريقي عندما يخوض الفريق منافسات بطولة إفريقيا للأندية البطلة الشهر المقبل.

