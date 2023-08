سرت تحتضن بطولة ليبيا للكرة الطائرة جلوس

تحتضن مدينة سرت بطولة ليبيا للكرة الطائرة جلوس في الفترة من الــــ 15 إلى الــــ 19 الشهر الجاري بمشاركة أندية التضامن مصراتة التحدي اجدابيا و نادي سرت إلى جانب نادي طرابلس ونادي المستقبل بنغازي، البطولة ستشهد مشاركة لاعبين أجانب شريطة أن يكونوا قد تعلموا اللعبة داخل البلاد مع الالتزام بالإجراءات الرسمية إذا سبق لهم المشاركة مع أندية خارج ليبيا، و سيتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في البطولة إلى نهائيات بطولة الأندية العربية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الشهر الأول من عام 2024

