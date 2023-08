انطلاق دورة مدربي كرة اليد للحصول على الرخصة التدريبية D

انطلقت اليوم في العاصمة طرابلس دورة المدربين الخاصة بلعبة كرة اليد للحصول علي الرخصة التدريبية ” دي” تحت إشراف الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة اليد الدورة تقام بالأكاديمية الأولمبية الليبية بحضور 22 مدربا وتتواصل حتى الـــ 13 من أغسطس الجاري، ويحاضر في هذه الدورة رئيسة لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي والخبيرة الدولية بالاتحاد الدولي لكرة اليد “نهلة أبودينة” والتي تشغل أيضا رئيسة لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية التونسية.

