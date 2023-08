لـيبيـا تستضيـف الـبطولة الـعربيـة للمـواي تـاي لفئة الشباب

تستعد ليبيا لاستضافة البطولة العربية للمواي تاي لفئة الشباب وذلك في الفترة من الـــ 21 – 27 من أغسطس الجاري بدعم خاص من وزارة الرياضة الليبية البطولة العربية التي ستحتضنها العاصمة طرابلس في القاعة الكبرى للألعاب الرياضية ستشهد مشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية، ويأتي هذا التنظيم بعد النجاح الذي سجلته بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه التي اختتمت مؤخرا في طرابلس.

