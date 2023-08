أسدل الستار على بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار التي أقيمت في قاعة السابع عشر من فبراير للألعاب الرياضية بمشاركة 6 أندية.

البطولة شاركت فيها أندية اتحاد الشرطة و وسعاية أبديري و الظهرة و السويحلي و أبوسليم و نجوم قرقارش، حيث نجح أربعة رباعين في تحطيم ثمانية أرقام قياسية ليبية جديدة في هذه البطولة وهم عبد الرؤوف الككلي و كمال شلابي و محمد شلابي من نادي وسعاية ابديري والرباع محمد الشارف من نادي أبوسليم.

المصدر ليبيا الأحرار

The post أرقام جديدة في بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال بطرابلس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار