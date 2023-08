يوفنتوس يدخل السباق للظفر بمدافع برشلونة

أشارت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” إلى دخول يوفنتوس الإيطالي في سباق التنافس على مدافع برشلونة الفرنسي كليمون لينجيليت بعد تأكد خروج الأخير من حسابات الفريق في الموسم الجديد .

يوفنتوس عرض على النادي الإسباني إعارته اللاعب مع إدراج بند خيار الشراء في الموسم الذي يليه وهو ما قد يقوي حظوظ النادي الإيطالي عن منافسيه في الصفقة توتنهام وميلان الراغبين فقط في التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة لموسم واحد .

المصدر : موندو ديبورتيفو

