اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الترتيب النهائي لمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقرر اتحاد الكرة اعتماد الأهلي طرابلس بطلا لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022 – 2023 بعد تصدره لمرحلة سداسي التتويج الذي أقيم بتونس.

في حين اعتمد اتحاد الكرة نزول فريقي شباب الجبل والمحلة إلى دوري الدرجة الأولى بعد حلولهما في المركز الأخير في المجموعتين الأولى والثانية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم يعتمد الترتيب النهائي لمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار