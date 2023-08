حافظ فريق الاتحاد على صدارة منافسات سداسي مرحلة التتويج لفئة الآمال بتعادله في ملعب سرت أمام الأخضر 1-1.

ووصل الاتحاد بهذا التعادل إلى النقطة العاشرة، إذ يتوجب عليه الفوز في لقائه الأخير الجمعة القادمة أمام فريق السويحلي للظفر بلقب ليبيا لفئة الآمال.

في حين يواصل فريق الأهلي طرابلس ملاحقته لفريق الاتحاد بعد فوزه الكبير على الأهلي بنغازي 5-1، الذي أوصله إلى النقطة التاسعة، بينما وصل فريق السويحلي إلى النقطة السابعة بعد فوز ثمين على فريق النصر 3-2.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يواصل صدارته لفرق مرحلة سداسي التتويج لفئة الآمال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار