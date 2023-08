تعاقد نادي الهلال مع اللاعب محمد بن ناصر قادما من فريق الصقور في صفقة انتقال حر.

ويسعى نادي الهلال لسد نواقص الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق مشاركته الأفريقية التي يقص شريطها منتصف الشهر الجاري بمواجهة “كاكامينجا” الكيني خارج الديار ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي الهلال يتعاقد مع اللاعب محمد بن ناصر قادما من فريق الصقور appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار