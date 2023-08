الأهلي بنغازي يحدد 20 أغسطس موعدا لمباراة إنييمبا في ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

حدد نادي الأهلي بنغازي العشرين من أغسطس موعدا مواجهة إنييمبا النيجيري في تمهدي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتضن ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي مواجهة الذهاب، في حين ستقام مباراة الإياب في 27 من الشهر الجاري بإستاد أنييمبا الدولي الواقع في مدينة أبا جنوب شرق نيجيريا.

هذا ويواصل الأهلي بنغازي تحضيراته المكثفة على فترتين صباحية ومسائية بقيادة مدربه التونسي لسعد الدريدي تأهبا للمواجهتين المهمتين أمام إنييمبا النجيري.

