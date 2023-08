يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحضيراته بمدينة مصراتة تأهبا للمشاركة في البطولة العربية المقامة بالسعودية أواخر الشهر الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة تدريباته اليومية بقاعة نادي السويحلي بقيادة المدرب التونسي منعم بن سالم، الذي اختار عشرين لاعبا للمعسكر داخلي حيث سيتم اختيار القائمة النهائية من خلال هذا المعسكر قبل السفر إلى السعودية الأسبوع القادم والمشاركة في البطولة العربية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكرة الطائرة لفئة الناشئين يستعد للمشاركة بالبطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار