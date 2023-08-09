الاتحاد الليبي يحسم صفقة نجم موريتانيا رسميا

كشف عبد الحفيظ العقوري وكيل اللاعب الموريتاني حمي الطنجي عن تعاقد الأخير رسميا مع نادي الاتحاد الليبي.

وأوضح العقوري في تصريح خاص لكووورة أن البطاقة الدولية للاعب وصلت رسميا إلى ليبيا، وسيصل إلى العاصمة طرابلس خلال الساعات المقبلة.

وختم وكيل اللاعب بأن “مدة عقد الطنجي مع الاتحاد ستمتد لموسمين”.

ويعتبر حمي الطنجي من الأسماء الموريتانية الواعدة، وقد توج مع فريقه السابق نواذيبو بكل الألقاب المحلية الممكنة، خاصة الدوري الموريتاني الممتاز الذي سيطر عليه الفريق 6 مواسم متتالية.

كما شارك الطنجي البالغ من العمر “25 عاما” في بطولات قارية وعربية.

وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى وجود مفاوضات مع الطنجي من جانب أندية مختلفة في مصر والجزائر وتونس والكونغو وجنوب أفريقيا وبعض الفرق الخليجية.