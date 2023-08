أجرت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة قرعة منافسات مرحلة سباعي الصعود للدوري الممتاز.

وضمت المجموعة الأولى فرق المروج والأنوار والبروق والبرانس ووفاق اجدابيا ونجوم اجدابيا والقرضابية؛ في حين ضمت المجموعة الثانية الترسانة والملعب الليبي والوطن والنصر زليتن والشموع والبشائر والمهدية، وستقام منافسات المجموعة الأولى في ملاعب المنطقة الغربية في حين ستلعب مباريات المجموعة الثانية في ملاعب المنطقة الشرقية.

ويشار إلى أن المتحصلين على المراكز الأولى في المجموعتين سيتأهلان لمنافسات الدوري الممتاز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post لجنة المسابقات تجري قرعة مرحلة الصعود للدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار