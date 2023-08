أبوسليم يستعد لخوض معسكر قصير بتونس قبل مواجهة الأولمبي الباجي

يستعد فريق أبوسليم للدخول في معسكر تحضيري قصير بتونس استعدادا لمواجهة فريق الأولمبي الباجي التونسي في 20 أغسطس بملعب حمادي العقربي بتونس ضمن تمهيدي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى المدرب التونسي شكري الخطوي من خلال المعسكر لخوض بعض المباريات الودية لرفع رتم اللياقة البدنية، ووضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بطل تونس في مسابقة الكأس الأولمبي الباجي.

هذا وشهدت تدريبات أبوسليم الأخيرة التي يخوضها بمقر النادي حضور اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي الفترة الماضية كمحمد الكسيتا ومالك عبيد وحسام العباني ومروان الصويعي والنيجيري نواره بيتر.

