تعاقد النادي الأخضر مع اللاعب المهدي الكوت قادمًا من النصر في صفقة انتقال حر.

المهدي الكوت عاد إلى صفوف الأخضر بعد أن مثّل ألوان أخضرِ مدينة البيضاء في الموسم قبل الماضي وأسهم معه في الوصول إلى مرحلة سداسي التتويج وحصول الفريق على المركزِ الثالث.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المهدي الكوت ينتقل من النصر إلى الأخضر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار