المعتصم المصراتي يخطو خطوة مهمة رفقة سبورتينغ براغا للمضي نحو التأهل لدوري مجموعات دوري أبطال أوروبا بالفوز على باتشكا توبلا الصربي 3-0

أسهم اللاعب الدولي المعتصم المصراتي بفوز فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي على فريق باتشكا توبلا الصربي 3-0 ضمن الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقدم الدولي الليبي مستوى مميزا رفقة سبورتينغ براغا في مواجهة وصيف الدوري الصربي باتشكا توبلا في تمهيدي دوري أبطال أوروبا، توجه بصناعة الهدف الثالث الذي أمضاه زمليه الغيني ألفارو دغالو في الدقيقية 87 من الزمن الشوط الثاني.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

