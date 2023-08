تعاقد نادي الخمس مع اللاعب التونسي حلمي جويدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للدوري الممتاز.

وجاء تعاقد إدارة نادي الخمس مع التونسي حلمي جويدي الذي يشغل مركز الظهير الأيمن بعد تألقه رفقة نادي الصداقة في الموسم الماضي، حيث أسهم جويدي في حلول أسود وأصفر مدينة شحات في المركز السابع صحبة فرق المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

هذا وسبق لحلمي جويدي تمثيل ألوان أربعة أندية تونسية في السابق وهي الملعب التونسي والاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي ومستقبل وادي الليل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الخمس يتعاقد مع التونسي حلمي جويدي تحضيرا للدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار